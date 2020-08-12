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Глава МВС Білорусі взяв питання роботи журналістів на особистий контроль

Білорусь, Середа 12 серпня 2020 17:29
Глава МВС Білорусі взяв питання роботи журналістів на особистий контроль
Фото: протести в Білорусі (twitter.com AnonOpsSE)
Автор: Юлія Струк

У МВС також прокоментували затримання журналістів на акціях протесту

Глава Міністерства внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв взяв питання роботи білоруських та іноземних журналістів на акціях протесту на особистий контроль. У відомстві також прокоментували затримання співробітників ЗМІ у ході таких акцій.

Про це повідомляє прес-секретар МВС Білорусі в Telegram-каналі.

"Питання роботи представників білоруських ЗМІ, а також журналістів іноземних медіа, акредитованих при Міністерстві закордонних справ, на несанкціонованих масових заходах взяті на особистий контроль міністра внутрішніх справ", - зазначено в повідомленні.

У МВС також заявили, що в переважній більшості випадків затриманих співробітників ЗМІ відпускають без складання адміністративного протоколу.

"Моя принципова позиція - журналістів не чіпати! Крім випадків, де вони стають між порушниками і силами правопорядку", - зазначив Караєв на робочій нараді.

Глава МВС також закликав журналістів не ризикувати собою на акціях протесту.

Нагадаємо, журналісти телеканалу "Дождь", яких затримали раніше в Мінську після розмови з головною опоненткою Олександра Лукашенка Світланою Тіхановською, повернулися у Росію.

Як писало РБК-Україна, в Мінську також затримали координаторів акцій протесту. Один з них керував діями соратників з готелю.

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