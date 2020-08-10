Задержанные в Минске журналисты вернулись в РФ

Фото: задержание журналистов в Минске (twitter.com/tvrain)

Съемочную группу доставили в Смоленск

Журналисты телеканала "Дождь", которые ранее были задержаны в Минске, вернулись в Россию. О том, что журналистов отпустили, накануне вечером сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

Об этом сообщается на сайте канала.

Отмечается, что журналистов в Смоленск довез сотрудник российского посольства.

"Наши журналисты Василий Полонский, Владимир Роменский и Николай Антипов, задержанные днем в Минске, уже в России", - говорится в сообщении.

Напомним, в Беларуси силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь", задержание произошло после разговора журналистов с соратницей кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Позже стало известно, журналисты российского телеканала "Дождь" работали на выборах президента Беларуси без аккредитации.

Напомним, массовые акции протесты охватили Беларусь после завершения выборов президента; по предварительным данным ЦИК, победу на выборах снова приобретает действующий президент Александр Лукашенко.

В Минске ситуация самая горячая, там силовики примели для разгона протестующих водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.