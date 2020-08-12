В Беларуси заявили о задержании организаторов акций протеста

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

Один из них якобы снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь"

В Минске задержаны координаторы акций протеста. Один из них руководил действиями соратников из гостиницы.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По данным издания, один из них снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Этот человек якобы управлял действиями трех подчиненных. Они в свою очередь руководили сотнями.

Отметим, сегодня ночью в областных центрах Беларуси, а также в самом Минске, ОМОН задерживал людей просто на улицах. В том числе журналистов. В минском микрорайоне Каменная горка были слышны хлопки, сообщали про взрывы светошумовых гранат. Кроме того, правоохранители использовали резиновые пули.

Как известно, протесты начались в день выборов президента, а именно, когда ЦИК заявил о победе Александра Лукашенко.

Напомним, ситуация в Беларуси усложнилась после отъезда главной оппонентки действующей власти Светланы Тихановской, в стране третий день были акции протеста.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов.

В то же время парламент Беларуси назвал адекватными действия ОМОНа против демонстрантов.

Отметим, в результате массовых беспорядков были задержаны около 3 тысяч человек.