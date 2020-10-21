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Глава Минздрава Германии заразился коронавирусом

Берлин, Среда 21 октября 2020 18:53
Глава Минздрава Германии заразился коронавирусом
Фото: Йенс Спан (bundesgesundheitsministerium.de)
Автор: Роман Тверденко

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заболел коронавирусом. Чиновник отправился на карантин.

Об этом сообщает ARD.

Отмечается, что у Спана наблюдаются симптомы простуды. После получения положительного результата он отправился на самоизоляцию. Также проинформированы возможные контактные лица.

Ранее сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 17 октября ушел на самоизоляцию. На карантин пришлось пойти после подтверждения коронавируса у охранника немецкого президента. Позже он сдал два отрицательных теста - экспресс и ПЦР.

Также РБК-Украина писало, что подтвердили коронавирус у министра иностранных дел Бельгии Софи Вилмс.

Позже стало известно о подтверждении COVID-19 у главы австрийского МИД Александра Шалленберга. Накануне он контактировал с главой МИД Бельгии.

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