Глава МОЗ Німеччини заразився коронавірусом

Фото: Йенс Спан (bundesgesundheitsministerium.de)

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан захворів коронавірусом. Чиновник відправився на карантин.

Про це повідомляє ARD.

Наголошується, що у Спана спостерігаються симптоми застуди. Після отримання позитивного результату він відправився на самоізоляцію. Також проінформовані можливі контактні особи.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 17 жовтня пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавіруса у охоронця німецького президента. Пізніше він здав два негативних тести - експрес і ПЛР.

Також РБК-Україна писало, що підтвердили коронавірус у міністра закордонних справ Бельгії Софі Вілмс.

Пізніше стало відомо про підтвердження COVID-19 у глави австрійського МЗС Олександра Шалленберга. Напередодні він контактував з главою МЗС Бельгії.