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Глава МОЗ Німеччини заразився коронавірусом

Берлін, Середа 21 жовтня 2020 18:53
Глава МОЗ Німеччини заразився коронавірусом
Фото: Йенс Спан (bundesgesundheitsministerium.de)
Автор: Роман Тверденко

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан захворів коронавірусом. Чиновник відправився на карантин.

Про це повідомляє ARD.

Наголошується, що у Спана спостерігаються симптоми застуди. Після отримання позитивного результату він відправився на самоізоляцію. Також проінформовані можливі контактні особи.

Раніше повідомлялося, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер 17 жовтня пішов на самоізоляцію. На карантин довелося піти після підтвердження коронавіруса у охоронця німецького президента. Пізніше він здав два негативних тести - експрес і ПЛР.

Також РБК-Україна писало, що підтвердили коронавірус у міністра закордонних справ Бельгії Софі Вілмс.

Пізніше стало відомо про підтвердження COVID-19 у глави австрійського МЗС Олександра Шалленберга. Напередодні він контактував з главою МЗС Бельгії.

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