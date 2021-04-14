Глава Минобороны Украины выступит в Европарламенте: о чем будет говорить

Министр обороны Украины Андрей Таран выступит на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны. Оно состоится в среду, 14 апреля.

Об этом сообщается на сайте Европарламента .

Как говорится в расписании европарламентариев, обсуждение будет посвящено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Ранее Таран призвал предоставить Украине план действий по вступлению в НАТО, чтобы привести в сознание российское руководство и не допустить эскалации агрессии против Украины.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "стать на защиту населения Донбасса" в случае необходимости. Речь идет о жителях оккупированных территорий, получивших российские паспорта.

Напомним, как заявляли в украинском МИД, Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина готова к вторжению России, если оно произойдет.