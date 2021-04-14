ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Глава Минобороны Украины выступит в Европарламенте: о чем будет говорить

Новина українською → Брюссель, Среда 14 апреля 2021 04:22
Глава Минобороны Украины выступит в Европарламенте: о чем будет говорить Фото: Андрей Таран (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр обороны Украины Андрей Таран выступит на заседании подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны. Оно состоится в среду, 14 апреля.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Встреча пройдет в формате видеоконференции

Как говорится в расписании европарламентариев, обсуждение будет посвящено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

Ранее Таран призвал предоставить Украине план действий по вступлению в НАТО, чтобы привести в сознание российское руководство и не допустить эскалации агрессии против Украины.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Козак заявил, что Россия готова "стать на защиту населения Донбасса" в случае необходимости. Речь идет о жителях оккупированных территорий, получивших российские паспорта.

Напомним, как заявляли в украинском МИД, Россия накапливает войска у границы с Украиной на трех направлениях.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина готова к вторжению России, если оно произойдет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Донбасс
NEWS
Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий", - Минобороны
Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий", - Минобороны
DAILY
Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Олег Устенко: Последнее десятилетие олигархи ведут себя как международные инвесторы