ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Глава Міноборони України виступить у Європарламенті: про що говоритиме

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 квітня 2021 04:22
Глава Міноборони України виступить у Європарламенті: про що говоритиме Фото: Андрій Таран (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр оборони України Андрій Таран виступить на засіданні підкомітету Європейського парламенту з питань безпеки та оборони. Воно відбудеться в середу, 14 квітня.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

Зустріч пройде у форматі відеоконференції

Як йдеться в розкладі європарламентарів, обговорення буде присвячено співпраці у сфері безпеки і оборони.

Раніше Таран закликав надати Україні план дій шодо вступу в НАТО, щоб привести до тями російське керівництво та не допустити ескалації агресії проти України.

Напередодні представник Кремля Дмитро Козак заявив, що Росія готова "стати на захист населення Донбасу" у разі потреби. Мова йде про мешканців окупованих територій, які отримали російські паспорти.

Нагадаємо, як заявляли в українському МЗС, Росія накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна готова до вторгнення Росії, якшо воно станеться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Донбас
NEWS
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
Росія може повторити в Україні "грузинський сценарій", - Міноборони
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори