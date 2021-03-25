Глава Минобороны Таран задекларировал более 2 млн гривен доходов за 2020 год

При этом пенсия главы МОУ составляет 210 507 грн, материальная помощь - 21 688 грн, а доход от отчуждения недвижимого имущества - 1 080 000 грн.

Министр также указал 49 тысяч грн и 11 тысяч евро наличных средств. Также 142 293 тысячи гривен находятся на банковских счетах Тарана.

В собственности главы Минобороны находится квартира (100,5 кв. м) в Киеве.

У его супруги в собственности указан земельный участок (1,012 кв. м) в с. Дмитровка Киевской области.

Согласно декларации, Таран владеет автомобилем Buick LaCrosse 2013 года выпуска, а его жена - Infinity G35 2007 года выпуска.