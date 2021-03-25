Глава Міноборони Таран задекларував понад 2 млн гривень доходів за 2020 рік

При цьому пенсія глави МОУ становить 210 507 грн, матеріальна допомога - 21 688 грн, а дохід від відчуження нерухомого майна - 1 080 000 грн.

Міністр також вказав 49 тисяч грн і 11 тисяч євро готівки. Також 142 293 тисячі гривень знаходяться на банківських рахунках Тарана.

У власності голови Міноборони знаходиться квартира (100,5 кв. м) у Києві.

У його дружини у власності вказана земельна ділянка (1,012 кв. м) у с. Дмитрівка Київської області.

Згідно з декларацією, Таран володіє автомобілем Buick LaCrosse 2013 року випуску, а його дружина - Infinity G35 2007 року випуску.