Глава Міноборони Швеції про можливе постачання Gripen Україні: Обговорення тривають

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон заявив, що країна не виключає можливості постачання Україні своїх винищувачів Gripen. Наразі такі обговорення тривають в рамках авіаційної коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Independent.
"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", - сказав глава Міноборони Швеції.
Він нагадав, що Стокгольм входить до відповідної ініціативи країн-союзників, створеної з метою допомоги Україні отримати винищувачі F-16 американського виробництва та провести необхідну підготовку пілотів.
Також швецький міністр зазначив, що Європа має посилити свою допомогу Україні, та "компенсувати частину підтримки, яка падає".
В цьому контексті Йонсон відзначив позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та ЄС. Зокрема, Стокгольм інвестує кошти у виробництво 155-мм снарядів, у яких Україна має потребу на фронті. Крім того, Швеція бере учать у низці міжнародних ініціатив, спрямованих на збільшення виробництва боєприпасів.
За його словами, наразі норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo із заводами в Швеції більш ніж подвоїв своє власне виробництво.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).
Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.
У цьому місяці стало відомо, що Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 мільйонів євро.
Що стосується можливості постачання своїх літаків Україні, то раніше Швеція вагалася у цьому питанні, вказуючи на те, що спочатку їй потрібно отримати членство в НАТО, перш ніж Стокгольм зможе розглянути цей варіант. Держава долучилася до Північно-атлантичного альянсу 7 березня.
До слова, наприкінці травня 2023 року уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти. В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.
Наприкінці лютого у парламенті Швеції висловилися за негайне рішення про поставку Україні літаків Gripen.
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