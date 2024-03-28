Глава Міноборони Швеції про можливе постачання Gripen Україні: Обговорення тривають

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в рамках коаліції винищувачів", - сказав глава Міноборони Швеції.

Він нагадав, що Стокгольм входить до відповідної ініціативи країн-союзників, створеної з метою допомоги Україні отримати винищувачі F-16 американського виробництва та провести необхідну підготовку пілотів.

Також швецький міністр зазначив, що Європа має посилити свою допомогу Україні, та "компенсувати частину підтримки, яка падає".

В цьому контексті Йонсон відзначив позитивні зрушення в оборонній промисловості Швеції та ЄС. Зокрема, Стокгольм інвестує кошти у виробництво 155-мм снарядів, у яких Україна має потребу на фронті. Крім того, Швеція бере учать у низці міжнародних ініціатив, спрямованих на збільшення виробництва боєприпасів.

За його словами, наразі норвезько-фінський виробник боєприпасів Nammo із заводами в Швеції більш ніж подвоїв своє власне виробництво.

Допомога Україні від Швеції та питання щодо Gripen

Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року стало відомо, що Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine (Зерно з України).

Також повідомлялося, що 11 грудня 2023 року прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про виділення Україні нового пакету допомоги у розмірі 133,5 млн доларів, зокрема на підтримку енергетики в зимовий період.

У цьому місяці стало відомо, що Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 мільйонів євро.

Що стосується можливості постачання своїх літаків Україні, то раніше Швеція вагалася у цьому питанні, вказуючи на те, що спочатку їй потрібно отримати членство в НАТО, перш ніж Стокгольм зможе розглянути цей варіант. Держава долучилася до Північно-атлантичного альянсу 7 березня.

До слова, наприкінці травня 2023 року уряд Швеції дозволив українським пілотам пройти тренування на винищувачі JAS 39 Gripen. Вони матимуть змогу займатися на тренажерах і здійснювати пробні польоти. В Офісі президента повідомили, що передачу Україні шведських Gripen слід буде погоджувати з іншими країнами, як і з постачанням F-16.

Наприкінці лютого у парламенті Швеції висловилися за негайне рішення про поставку Україні літаків Gripen.