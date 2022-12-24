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Голова Міноборони Франції відвідає Київ

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Київ, Субота 24 грудня 2022 15:52
Голова Міноборони Франції відвідає Київ Фото: Себастьян Лекорню, міністр оборони Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню приїде до Києва з офіційним візитом у середу, 28 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як зазначає видання, цю інформацію йому підтвердили у французькому оборонному відомстві. Підкреслюється, що міністр відвідає Україну для того, щоб продемонструвати підтримку Франції та вшанувати пам'ять жертв.

При цьому, точна програма візиту міністра залишається невідомою. Однак у Міноборони розповіли, що Лекорню зустрінеться зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, а також вшанує пам'ять загиблих військових під час відвідин пам'ятника героям у Києві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що міністр оборони Нової Зеландії Піні Енаре відвідав Україну. Він зустрівся з українським колегою Олексієм Резніковим.

Також ми писали, що Київ відвідав і голова Міноборони Словенії Мар'ян Шарець.

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Міністерство оборони України Франція Олексій Резніков
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