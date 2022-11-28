Голова Міноборони Словенії відвідав Україну та зустрівся з Резніковим: деталі
Міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець відвідав Київ. У ході візиту він провів переговори зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова у Twitter.
"Був радий прийняти словенського міністра оборони Мар'яна Шареца у Києві. Обговорили ситуацію з безпекою та розвиток двосторонньої співпраці, включаючи можливості повоєнного відновлення України. Словенську політичну підтримку та військово-технічну допомогу, а також навчання наших військовослужбовців", - написав очільник Міноборони України за підсумками переговорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словенія передала Україні майже 30 танків M-55C.
Також ми писали, що влада Словенії передала Україні 35 броньованих піхотних машин-амфібій.
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