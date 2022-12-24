Глава Минобороны Франции посетит Киев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Как отмечает издание, эту информацию ему подтвердили в французском оборонном ведомстве. Подчеркивается, что министр посетит Украину для того, чтобы продемонстрировать поддержку Франции и почтить память жертв.

При этом точная программа визита министра остается неизвестной. Однако в Минобороны рассказали, что Лекорню встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также почтит память погибших военных во время посещения памятника героям в Киеве.