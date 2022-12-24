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Глава Минобороны Франции посетит Киев

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Киев, Суббота 24 декабря 2022 15:52
Глава Минобороны Франции посетит Киев Фото: Себастьян Лекорню, министр обороны Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню приедет в Киев с официальным визитом в среду, 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отмечает издание, эту информацию ему подтвердили в французском оборонном ведомстве. Подчеркивается, что министр посетит Украину для того, чтобы продемонстрировать поддержку Франции и почтить память жертв.

При этом точная программа визита министра остается неизвестной. Однако в Минобороны рассказали, что Лекорню встретится со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, а также почтит память погибших военных во время посещения памятника героям в Киеве.

Напомним, ранее стало известно, что министр обороны Новой Зеландии Пини Энаре посетил Украину. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Также мы писали, что Киев посетил и глава Минобороны Словении Марьян Шарец.

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