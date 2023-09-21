Глава Мінфіну США підтримала план запровадження податку на прибуток від заморожених активів РФ

"Це здається розумною пропозицією", - заявила Єллен, додавши, що США обговорюють цю ідею з ЄС. "Це зовсім інша справа, ніж конфіскація активів".

На адміністрацію президента США Джо Байдена чинився тиск з метою прямого арешту коштів, що, за словами Єллен, було б незаконним відповідно до чинного законодавства. Юридична служба ЄС дійшла аналогічного висновку, що призвело до альтернативної ідеї оподаткування прибутку, отриманого від заморожених коштів.

Відкриття можливості використання прибутку від російських коштів в інтересах України може сприяти зростанню підтримки подальшої допомоги Києву в умовах війни. Білий дім наполягає на тому, щоб Конгрес США схвалив виділення додаткових 24 млрд доларів на надання допомоги.

Єллен та інші офіційні особи США розглядають можливість схвалення цієї пропозиції, щоб допомогти розв'язати дебати щодо неї в Європі, за словами людини, знайомої з цим питанням.

Конфіскація активів РФ

Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млн доларів.

Серед іншого, Bloomberg повідомляє, що в ЄС вивчають процедуру конфіскації 200 млрд євро заморожених активів російського Центробанку.

Про те, як українська влада хоче отримати закордонні активи РФ, на що їх планується витратити і чи готові партнери конфіскувати російські гроші і передати їх Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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