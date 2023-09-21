Глава Минфина США поддержала план введения налога на прибыль от замороженных активов РФ

"Это кажется разумным предложением", - заявила Йеллен, добавив, что США обсуждают эту идею с ЕС. "Это совсем другое дело, чем конфискация активов".

На администрацию президента США Джо Байдена оказывалось давление с целью прямого ареста средств, что, по словам Йеллен, было бы незаконным в соответствии с действующим законодательством. Юридическая служба ЕС пришла к аналогичному выводу, что привело к альтернативной идее обложения налогом прибыли, полученной от замороженных средств.

Открытие возможности использования прибыли от российских средств в интересах Украины может способствовать росту поддержки дальнейшей помощи Киеву в условиях войны. Белый дом настаивает на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение дополнительных 24 млрд долларов на оказание помощи.

Йеллен и другие официальные лица США рассматривают возможность одобрения этого предложения, чтобы помочь развязать дебаты по нему в Европе, по словам человека, знакомого с этим вопросом.

Конфискация активов РФ

Украина вместе с международными партнерами работает над созданием возможности конфисковать замороженные российские активы, в том числе государственные, в странах-союзниках. Эти средства должны быть направлены на восстановление Украины. Речь идет о почти 500 млн долларов.

Среди прочего Bloomberg сообщает, что в ЕС изучают процедуру конфискации 200 млрд евро замороженных активов российского Центробанка.

О том, как украинские власти хотят получить зарубежные активы РФ, на что их планируется потратить и готовы ли партнеры конфисковать российские деньги и передать их Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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