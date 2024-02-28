Глава Мінфіну Німеччини хоче швидко використати прибуток від активів РФ для допомоги Україні

Німеччина підтримує використання прибутку від заморожених активів РФ для допомоги Україні. Цей процес можна швидко здійснити.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він сказав, що міністри фінансів країн "Великої двадцятки" хочуть посилити тиск на Росію і посилити допомогу Україні.

"Європейський союз працює над тим, як доходи від російських активів можуть бути використані для України. Це реалістичний, юридично безпечний крок, який можна швидко реалізувати, і саме на цьому ми концентруємося", - сказав він.

Він додав, що за рахунок відсотків, отриманих від заморожених активів, Україні може бути мобілізована однозначна мільярдна сума, додавши, що він очікує, що ЄС незабаром висуне пропозицію.

Використання активів РФ на користь України

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів РФ на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України. Ініціативу хотіли погодити до 24 лютого 2024 року.

За даними Financial Times, Бельгія запропонувала G7 план для розблокування активів РФ на користь України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз повинен розглянути можливість використання прибутків від заморожених російських активів на користь України. Зокрема, на закупівлі військового обладнання.