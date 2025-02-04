Глава Міненерго назвав головний фактор, що впливає на ситуацію з електропостачанням

"Єдине, що впливає - це наслідки атак. На жаль ці атаки відбуваються кожного дня. Я хочу вам сказати, що в неділю ми втратили велику генеруючу потужність", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що рівень пошкодження об'єкта суттєвий і поки незрозуміло, скільки часу знадобиться для його відновлення.

Однак, незважаючи на те, що пошкоджень об'єктів енергетики досить багато, енергосистема продовжує працювати, і необхідності відключати побутових споживачів немає.