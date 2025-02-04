Глава Минэнерго назвал главный фактор, влияющий на ситуацию с электроснабжением

"Единственное что влияет - это последствия атак. К сожалению эти атаки происходят каждый день. Я хочу вам сказать, что в воскресенье мы потеряли большую генерирующую мощность", - сказал Галущенко.

Он отметил, что уровень повреждения объекта существенный и пока непонятно, сколько времени потребуется для его восстановления.

Однако, несмотря на то, что повреждений объектов энергетики довольно много, энергосистема продолжает работать, и необходимости отключать бытовых потребителей нет.