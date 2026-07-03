АЗС виставили цінники перед вихідними: скільки коштує бензин, дизель та газ 3 липня

Українські АЗС напередодні вихідних зафіксували ціни. Водночас розрив між пропозиціями залишається величезним, що дає водіям шанс суттєво заощадити.

РБК-Україна в матеріалі розповідає, скільки коштує бензин, дизель та автогаз станом на п'ятницю, 3 липня.

Головне: Бензин : Ціни стабільні, а максимальна економія на А-95 досягає 5 гривень на літрі (250 гривень на баку) у державній мережі порівняно з приватними АЗС.

: Ціни стабільні, а максимальна економія на А-95 досягає 5 гривень на літрі (250 гривень на баку) у державній мережі порівняно з приватними АЗС. Дизель : Вартість зафіксувалася на позначках четверга, при цьому різниця між найдешевшою пропозицією та преміальним сегментом так само становить 5 гривень на літрі.

: Вартість зафіксувалася на позначках четверга, при цьому різниця між найдешевшою пропозицією та преміальним сегментом так само становить 5 гривень на літрі. Автогаз: Утримує найвищу популярність завдяки стабільності, а на "Укрнафті" залишається єдиним варіантом, що коштує дешевше психологічної позначки у 40 гривень.

Що відбувається з цінами на АЗС

Приватні мережі OKKO та WOG повністю продублювали цінники за 2 липня, утримуючи однакову вартість: стандартний А-95 Євро там коштує 78,90 грн/л, звичайний дизель - 79,90 грн/л, а газ - 41,90 грн/л.

Найвищі ціни на ринку, серед проаналізованих, 3 липня зафіксовані в мережі SOCAR. Мережа тримає фірмові позиції на 1 гривню дорожче: бензин NANO 95 коштує 82,90 грн/л, а ДП NANO - 80,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 3 липня (інфографіка РБК-Україна)

Державна "Укрнафта" стабільно пропонує пальне за значно нижчими тарифами. Лінійка бензинів тут стартує від 69,90 грн/л (за А-92), а популярний А-95 Євро обійдеться водіям у 73,90 грн/л, що на 5 гривень дешевше, ніж на приватних АЗС.

Дизельне пальне на "Укрнафті" коштує 74,90 грн/л, а ціна на автомобільний газ є найнижчою серед моніторингу - 39,40 грн/л (на 2,50 грн дешевше від конкурентів).

Якщо порівняти вартість звичайного бензину А-95 Євро, то в мережах OKKO чи WOG його ціна становить 78,90 гривні за літр, тоді як на заправках "Укрнафти" цей же бензин продають по 73,90 гривні.

Таким чином, купуючи кожен літр пального в державній мережі, водій заощаджує рівно 5 гривень. Якщо помножити цю різницю на 50 літрів повного бака, то загальна чиста економія за один візит на АЗС може скласти 250 гривень.

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Деталізація цін на АЗС 3 липня, п'ятниця

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 82,90 грн

ДП Євро: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 82,90 грн

ДП Євро-5: 79,90 грн

Газ: 41,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 83,90 грн

ДП NANO: 80,90 грн

Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"