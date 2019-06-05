Глава Минэкологии Семерак будет участвовать в выборах в Раду

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак решил стать кандидатом на досрочных выборах в Верховную раду Украины. Об этом министр рассказал в комментарии РБК-Украина.

Он отметил, что будет баллотироваться в Раду по мажоритарке.

"Я планирую баллотироваться в парламент по мажоритарному округу. Есть несколько предложений, но финального решения еще нет. Это связано с тем, что компания очень скоротечная, даже неожиданная. Ведь выборы должны были состояться в октябре. Еще есть две недели до принятия решения", - заявил Семерак.

Он отметил, что подаст документы об участии в выборах в Центральную избирательную комиссию до 20 июня, а на время избирательной кампании планирует отойти от выполнения обязанностей министра.

"Отставка правительства не была поддержана в парламенте. Это означает, что правительство продолжает работать до формирования следующего правительства. Между тем есть другой инструмент, предусмотренный законом "О выборах народных депутатов Украины". Он дает возможность брать избирательный отпуск и работать на избирательном округе для того, чтобы вес должности не влиял на ход избирательной кампании. Я воспользуюсь этим инструментом, но это будет возможно только после регистрации меня как кандидатом. Тогда будут основания для такого отпуска", - пояснил глава Минэкологии.

Напомним, ЦИК по состоянию на 4 июня 2019 года зарегистрировал уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.