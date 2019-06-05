Глава Мінекології Семерак братиме участь у виборах до Ради

Міністр екології та природніх ресурсів України Остап Семерак вирішив стати кандидатом на дострокових виборах до Верховної ради України. Про це міністр розповів у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що балотуватиметься у Раду по мажоритарці.

"Я планую балотуватися у парламент по мажоритарному округу. Є декілька пропозицій, але фінального рішення ще немає. Це пов’язано з тим, що ця компанія дуже швидкоплинна, навіть неочікувана. Адже вибори мали відбутися у жовтні. Ще є два тижні до прийняття рішення", - заявив Семерак.

Він зазначив, що подасть документи про участь у виборах до Центральної виборчої комісії до 20 червня, а на час виборчої кампанії планує відійти від виконання обов’язків міністра.

"Відставка уряду не була підтримана в парламенті. Це означає, що уряд продовжує працювати до формування наступного уряду. Тим часом є інший інструмент, передбачений законом "Про вибори народних депутатів України". Він дає можливість брати виборчу відпустку і працювати на виборчому окрузі для того, щоб вага посади не впливала на хід виборчої кампанії. Я скористаюсь цим інструментом, але це буде можливо лише після реєстрації мене як кандидатом. Тоді будуть підстави для такої відпустки", - пояснив глава Мінекології.

Нагадаємо, ЦВК станом на 4 червня 2019 року зареєструвала вже 32 кандидатів у народні депутати на позачергових виборах ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, глава ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня.