ЦИК зарегистрировал уже более 30 кандидатов в нардепы

Фото: ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

Центризбирком зарегистрировал во вторник 11 кандидатов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4 июня 2019 года зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной рады Украины. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, сегодня было зарегистрировано 11 кандидатов.

"Киевская обл.: Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211, самовыдвижение), Леденева Анна (избирательный округ №214, самовыдвижение). Полтавская обл.: Бублик Юрий (избирательный округ №145, самовыдвижение), Линчевский Игорь (избирательный округ №148, самовыдвижение). Одесская обл.: Червачов Сергей (избирательный округ №140, самовыдвижение). Луганская обл.: Василец Олеся (избирательный округ №114, самовыдвижение)", - говорится в сообщении.

Также указано, что в Донецкой области были зарегистрированы Андрей Аксенов (избирательный округ №50, самовыдвижение), Дмитрий Чанов (избирательный округ №51, самовыдвижение), Наталья Иванова-Емельяненко (избирательный округ №60, самовыдвижение). Кроме того, в Днепропетровской области ЦИК зарегистрировал Валентина Грижука (избирательный округ №37, самовыдвижение) и Алену Товкун (избирательный округ №37, самовыдвижение).

"По состоянию на 4 июня комиссия зарегистрировала 32 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в ОИО в порядке самовыдвижения", - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, по состоянию на 3 июня Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании зарегистрировала 21 кандидата в народные депутаты на выборах в Раду.

Как писало РБК-Украина ранее, глава ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая.