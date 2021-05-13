Глава МИД Венгрии посетит Донбасс. Сийярто принял приглашение Кулебы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Донбасс. Он принял приглашение главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Об этом украинский министр сообщил на своей странице в Twitter.
Ожидается, что Сийярто посетит Донбасс в мае.
"Рад, что Петер принял мое приглашение совершить поездку на Донбасс после начала председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы в мае", - сообщил Кулеба.
Напомним, главы МИД Нидерландов, Бельгии и Люксембурга посетили зону ООС.
Также ранее сообщалось, что Украина выразила протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на Донбасс.
Отметим, госсекретар США заявил, что Америка продолжит заставлять Россию платить за войну на Донбассе.