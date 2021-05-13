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Голова МЗС Угорщини відвідає Донбас. Сійярто прийняв запрошення Кулеби

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Донбас. Він прийняв запрошення голови Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це український міністр повідомив на своїй сторінці в Twitter.

Очікується, що Сійярто відвідає Донбас у травні.

"Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи в травні", - повідомив Кулеба.

Фото: голова МЗС Угорщини та України (twitter.com/DmytroKuleba)

Нагадаємо, голова МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали зону ООС.

Також раніше повідомлялося, що Україна висловила протест у зв'язку з неузгодженим візитом керівництва і депутатів партії "Єдина Росія" на Донбас.

Зазначимо, держсекретар США заявив, що Америка продовжить змушувати Росію платити за війну на Донбасі.

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