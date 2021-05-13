Голова МЗС Угорщини відвідає Донбас. Сійярто прийняв запрошення Кулеби

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідає Донбас. Він прийняв запрошення голови Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це український міністр повідомив на своїй сторінці в Twitter .

"Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи в травні", - повідомив Кулеба.

Очікується, що Сійярто відвідає Донбас у травні.

Нагадаємо, голова МЗС Нідерландів, Бельгії та Люксембургу відвідали зону ООС.

Також раніше повідомлялося, що Україна висловила протест у зв'язку з неузгодженим візитом керівництва і депутатів партії "Єдина Росія" на Донбас.

Зазначимо, держсекретар США заявив, що Америка продовжить змушувати Росію платити за війну на Донбасі.