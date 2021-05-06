США продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе, - Блинкен

США и союзники продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе . Это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта с Украиной.

"Вместе с союзниками и партнерами мы продолжаем возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта", - написал в своем Twitter Блинкен.

Госсекретарь назвал "мрачным моментом", когда он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, возлагал цветы к Стене памяти в честь украинцев, погибших в результате агрессии России на Донбассе.