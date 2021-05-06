США продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе, - Блинкен
США и союзники продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе. Это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта с Украиной.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вместе с союзниками и партнерами мы продолжаем возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта", - написал в своем Twitter Блинкен.
Госсекретарь назвал "мрачным моментом", когда он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, возлагал цветы к Стене памяти в честь украинцев, погибших в результате агрессии России на Донбассе.
Напомним, ранее прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Госсекретарь уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и главами фракций украинского парламента.
Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.