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США продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе, - Блинкен

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 18:55
США продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе, - Блинкен Фото: глава Госдепа Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

США и союзники продолжат заставлять Россию платить за войну на Донбассе. Это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта с Украиной.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вместе с союзниками и партнерами мы продолжаем возлагать издержки на Россию до тех пор, пока Москва не выберет мир вместо конфликта", - написал в своем Twitter Блинкен.

Госсекретарь назвал "мрачным моментом", когда он вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием, возлагал цветы к Стене памяти в честь украинцев, погибших в результате агрессии России на Донбассе.

Напомним, ранее прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Госсекретарь уже встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой и главами фракций украинского парламента.

Более подробно о том, как проходит визит Блинкена в Киев - в материале РБК-Украина.

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