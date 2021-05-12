Депутаты "Единой России" приезжали на Донбасс. Украина резко отреагировала

Украина выражает протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на Донбасс. В МИД Украины рассматривают этот приезд как элемент российской предвыборной кампании накануне сентябрьских выборов в Государственную думу РФ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД .

В Украине заявили, что эта поездка иллюстрирует упадок поддержки "Единой России" среди российского населения.

"Участие украинских граждан с российскими паспортами, навязанными оккупационной администрацией, в выборах в Госдуму РФ поставит под сомнение их легитимность", - говорится в заявлении МИД.

Такие действия российской стороны подрывают политико-дипломатическое урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, идут в разрез с обязательствами России в рамках минских договоренностей и договоренностей лидеров нормандского формата, заявили в МИД Украины.