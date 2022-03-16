UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Глава МИД Турции обсудил с Лавровым прекращение огня в Украине

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 16 марта, прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции после переговоров турецкий министр заявил, что боевые действия на территории Украины необходимо прекратить. По словам Чавушоглу, ему удалось достичь с Лавровым некоторых "решений" относительно гуманитарной ситуации в Украине.

"Нужно срочное обеспечение прекращения огня для того, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему. Нужно обеспечить поступление гуманитарной помощи. Все это мы сегодня обсудили в очень искренней и доверительной обстановке и приняли определенные решения", - заявил он.

Стоит отметить, что после переговоров в Москве Мевлют Чавушоглу прибудет в Киев, где встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, Лавров заявил, что Россия позитивно относится к инициативе Турции и Израиля о посредничестве в переговорах с Украиной.

Ранее Турция заявила, что намерена в ближайшие дни эвакуировать своих граждан из Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в УкраинуТурцияРоссийская Федерация