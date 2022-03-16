Глава МИД Турции обсудил с Лавровым прекращение огня в Украине

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 16 марта, прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.