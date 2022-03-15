Глава МИД Турции посетит сначала Москву. А потом приедет в Украину
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду отправится с визитом в Москву, а потом приедет в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента Турции.
Сообщается, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправляется с визитом в Москву в среду. А в четверг он планирует посетить Украину.
Турция продолжит работы на переговорной площадке в агрессии России против Украины.
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Стоит отметить, что 14 марта президент Турции провел встречу с немецким канцлером Олафом Шольцом. После которых стороны заявили о том, что дипломатические усилия по разрешению конфликта нужно ускорить.
Ранее мы писали о том, что президент Турции заявил, что мир слишком слабо отреагировал на вторжение РФ в Крым в 2014 году. И именно такая реакция привела к нынешней ситуации.
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