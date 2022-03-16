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Глава МЗС Туреччини обговорив з Лавровим припинення вогню в Україні

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу, 16 березня, прибув до Москви на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорили можливе припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На прес-конференції після переговорів турецький міністр заявив, що бойові дії на території України необхідно припинити. За словами Чавушоглу, йому вдалося досягти з Лавровим деяких "рішень" щодо гуманітарної ситуації в Україні.

"Потрібно термінове забезпечення припинення вогню для того, щоб ліквідувати цю гуманітарну проблему. Потрібно забезпечити надходження гуманітарної допомоги. Все це ми сьогодні обговорили в дуже щирій і довірчій обстановці і прийняли певні рішення", - заявив він.

Варто зазначити, що після переговорів у Москві Мевлют Чавушоглу прибуде до Києва, де зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія позитивно ставиться до ініціативи Туреччини та Ізраїлю про посередництво в переговорах з Україною.

Раніше Туреччина заявила, що має намір найближчими днями евакуювати своїх громадян з Маріуполя.

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