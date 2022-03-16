Глава МЗС Туреччини обговорив з Лавровим припинення вогню в Україні

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу, 16 березня, прибув до Москви на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорили можливе припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.