Турция собирается в этой неделе эвакуировать своих граждан из Мариуполя
Министр иностранных Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Они обсудили войну в Украине и возможность эвакуации граждан Турции из Мариуполя в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Планируется эвакуировать граждан Турции из Мариуполя во вторник или среду. По предварительной информации, в городе есть по меньшей мере 80 турков. Они прячутся от обстрелов в мечети Султана Сулеймана.
"Создаются условия для эвакуации наших граждан из Мариуполя. Мы ожидаем хороших новостей сегодня или завтра", - заявил Мевлют Чавушоглу.
Отмечается, что с начала войны удалось эвакуировать из Украины примерно 14 800 граждан Турции.
Напомним, сегодня в Мариуполе был открыт гуманитарный коридор из Бердянска. После доставки гуманитарного груза люди смогут покинуть город и отравится в Запорожье.
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