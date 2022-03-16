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Глава МИД Турции обсудил с Лавровым прекращение огня в Украине

Новина українською →
Москва, Среда 16 марта 2022 16:04
Глава МИД Турции обсудил с Лавровым прекращение огня в Украине Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталья Юрченко

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду, 16 марта, прибыл в Москву на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили возможное прекращение огня в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На пресс-конференции после переговоров турецкий министр заявил, что боевые действия на территории Украины необходимо прекратить. По словам Чавушоглу, ему удалось достичь с Лавровым некоторых "решений" относительно гуманитарной ситуации в Украине.

"Нужно срочное обеспечение прекращения огня для того, чтобы ликвидировать эту гуманитарную проблему. Нужно обеспечить поступление гуманитарной помощи. Все это мы сегодня обсудили в очень искренней и доверительной обстановке и приняли определенные решения", - заявил он.

Стоит отметить, что после переговоров в Москве Мевлют Чавушоглу прибудет в Киев, где встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Напомним, Лавров заявил, что Россия позитивно относится к инициативе Турции и Израиля о посредничестве в переговорах с Украиной.

Ранее Турция заявила, что намерена в ближайшие дни эвакуировать своих граждан из Мариуполя.

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