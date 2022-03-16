ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глава МЗС Туреччини обговорив з Лавровим припинення вогню в Україні

Новость на русском →
Москва, Середа 16 березня 2022 16:04
Глава МЗС Туреччини обговорив з Лавровим припинення вогню в Україні Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу в середу, 16 березня, прибув до Москви на переговори з російським колегою Сергієм Лавровим. Сторони обговорили можливе припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На прес-конференції після переговорів турецький міністр заявив, що бойові дії на території України необхідно припинити. За словами Чавушоглу, йому вдалося досягти з Лавровим деяких "рішень" щодо гуманітарної ситуації в Україні.

"Потрібно термінове забезпечення припинення вогню для того, щоб ліквідувати цю гуманітарну проблему. Потрібно забезпечити надходження гуманітарної допомоги. Все це ми сьогодні обговорили в дуже щирій і довірчій обстановці і прийняли певні рішення", - заявив він.

Варто зазначити, що після переговорів у Москві Мевлют Чавушоглу прибуде до Києва, де зустрінеться з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Нагадаємо, Лавров заявив, що Росія позитивно ставиться до ініціативи Туреччини та Ізраїлю про посередництво в переговорах з Україною.

Раніше Туреччина заявила, що має намір найближчими днями евакуювати своїх громадян з Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Турция Російська Федерація
NEWS
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
"Згадайте Перл-Харбор або 11 вересня". Зеленський просить США закрити небо чи дати ППО
DAILY
Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чи допоможе Китай Росії у війні проти України і обході західних санкцій