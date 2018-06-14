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МИУ и Нyperloop подписали Меморандум о сотрудничестве

НовостиИнфраструктура    14.06.2018 - 16:40
Фото: подписание Меморандума (mtu.gov.ua)
Фото: подписание Меморандума (mtu.gov.ua)

В рамках меморандума возможно создание совместного центра Нyperloop в Киеве или Днепре

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) и Нyperloop Transportation Technologies в четверг, 14 июня, подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

Отмечается что документ подписали главный исполнительный директор Нyperloop Transportation Technologies Дирк Алборн и министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Нyperloop - транспорт нового поколения, который даст миру неслыханную скорость, неслыханные возможности, неслыханные технологии. Одним из итогов визита Дирка Алборна есть наше четкое намерение совместно работать над разработкой этих новых технологий - именно об этом и говорит подписанный сегодня Меморандум. Надеюсь, в ближайшее время будет открыт центр, который будет заниматься не только Нyperloop, но и новыми материалами, новыми составляющими компонентами современного транспорта мира", - сказал Омелян.

 

Фото: подписание Меморандума (mtu.gov.ru)

Известно, что стороны также обсудили вопросы развития скоростного транспорта, в частности, транспортной системы Нyperloop, а также внедрения инноваций и систем искусственного разума в транспортной отрасли.

"Во-первых, мы будем совместно разрабатывать технологию, во-вторых, мы договорились о совместном поиске инвесторов для этого проекта, он должен быть коммерчески успешным", - добавил Омелян.

Он также выразил надежду, что стороны меморандума смогут создать совместный центр в Украине.

"Локация будет или в Киеве, или в Днепре, над этим работаем", - уточнил министр.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе рабочего визита в Словению заявил, что Украина станет важным участником международных транспортных коридоров. Омелян подчеркнул, что Министерство инфраструктуры стремится улучшить транспортные связи между Украиной и ЕС для стимулирования торговли, инвестиций, создания новых рабочих мест и экономического роста.

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Теги публикации: МИУ, Владимир Омелян  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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