В Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппонента Эрдогана

Митингующие поддерживают оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии

За день до выборов президента Турции в субботу, 23 июня, в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку оппозиционного политика Мухаррема Индже с Республиканской народной партии. Об этом сообщает Hurriyet.

Индже является главным оппонентом действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я смотрю на вас со сцены, вы выглядите так прекрасно. Вы выглядите как маковое поле. Прекрасно было в Измире, Анкаре. Но в Стамбуле - 5 миллионов людей", - сказал Индже во время своего выступления перед митингующими.

Как сообщают участники митинга в социальных сетях, турецкие каналы игнорируют массовые акции в поддержку Индже и не освещают их.

Social democrate lider Muharrem İnce's İstanbul miting...More than 5.000.000 people joined under the rain..#Maltepe #TurkeyElections pic.twitter.com/Nj5rYsA8KH — Yerin Yerlisi (@Benzemezlik) June 23, 2018

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган на предвыборном митинге в Стамбуле заявил, что Турция готова устранить любую угрозу нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что в турецком Измире 22 июня сотни тысяч человек вышли на улицы в знак поддержки оппозиционного политика Мухаррема Индже.