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Глава МЗС Туреччини назвав вибори, які сьогодні проходять, найважливішими в історії країни

НовиниПолітика    24.06.2018 - 15:15
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)
Фото: Мевлют Чавушоглу (facebook.com/mevlutcavusoglu07)

Чавушоглу сподівається, що голосування позитивно позначиться на подальшому розвитку країни

Глава Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу назвав дострокові президентські і парламентські вибори, які проходять в країні сьогодні, 24 червня, найважливішими в історії Туреччини. Про це він заявив журналістам, передає Anadolu Ajansı.

"Це найважливіші вибори в нашій історії. Туреччина зараз переживає непростий період свого розвитку, оскільки в країні змінюється форма державного управління. Дасть Бог, сьогоднішнє голосування позитивно позначиться на подальшому розвитку країни", - сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині почалося голосування на дострокових президентських і парламентських виборах.

Нагадаємо, за день до виборів президента Туреччини в суботу, 23 червня, в Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опозиційного політика Мухаррему Інджі з Республіканської народної партії.

Раніше, в квітні президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про проведення дострокових президентських і парламентських виборів 24 червня. Спочатку вибори планували провести в листопаді 2019 року.

Відзначимо також, що 16 квітня 2017 року в Туреччині відбувся референдум, в ході якого більшість виборців прийняли рішення на користь законопроекту з 18 статей про перехід від парламентської до президентської системи.

У Туреччині почалися вибори парламенту і президента У Стамбулі мільйони людей вийшли на мітинг на підтримку опонента Ердогана
Теги публікації: Турция, выборы, Реджеп Тайіп Ердоган  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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