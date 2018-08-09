Глава МЗС Швеції закликає РФ звільнити Сенцова
Маргот Вальстрьом стривожена станом здоров’я Сенцова
Глава Міністерства закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом закликає Росію звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це вона написала у Twitter.
Також Вальстрьом написала, що утримання Сенцова під вартою порушує міжнародне право.
"Ми закликаємо Росію звільнити його та інших незаконно утримуваних українських громадян", - заявила Вальстрьом.
Сенцов голодує вже 88 день. Його вага знизилася до 70 кілограмів.
Раніше повідомлялось, що в українського політв'язня Олега Сенцова наразі третя затяжна криза.
Також адвокат Сенцова Наталія Добрева просила Міністерство юстиції Росії перевести українця в лікарню Сімферополя. Крім того, про переведення українця з в'язниці в лікарню просила і Денісова.
Додамо, що Денісова домовилася про отримання фото і відео Сенцова з колонії. Уповноважений з прав людини ЯНАО Анатолій Сак зможе сфотографувати Сенцова і зняти відео своєї розмови з ним.