Глава МИД Швеции озабочена задержанием в Беларуси шведского журналиста

МИД Швеции активно работает над его освобождением
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде озабочена задержанием в Минске фотокорреспондента газеты Dagens Nyheter Пола Хансена. МИД Швеции активно работает над его освобождением.
Об этом Анн Линде написала уTwitter.
"Глубоко обеспокоена арестом в Минске шведского журналиста Пола Хансена. Он должен быть немедленно освобожден. Шведский МИД активно работает над его освобождением. Журналистика - это не преступление", - отметила она.
Напомним, 27 августа в Минске задержали 20 журналистов, в том числе и иностранных.
В Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают задержание 20 журналистов в Минске.
Правозащитники заявили о задержании более 150 человек в Минске.
Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.