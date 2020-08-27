В МВД Беларуси отрицают задержание журналистов в Минске

Фото: задержанные журналисты в РУВД (tut.by)

В Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают задержание 20 журналистов в Минске. Представители СМИ были доставлены в РУВД для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

При этом отмечается, что журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены.

Напомним, 27 августа в Минске задержали 20 журналистов.

Ранее сообщалось, что вчера в Минске прошли задержания, сообщалось о задержании шести человек.