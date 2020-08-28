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Глава МИД Швеции озабочена задержанием в Беларуси шведского журналиста

Стокгольм, Пятница 28 августа 2020 02:19
Глава МИД Швеции озабочена задержанием в Беларуси шведского журналиста
Автор: Надежда Собенко

МИД Швеции активно работает над его освобождением

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде озабочена задержанием в Минске фотокорреспондента газеты Dagens Nyheter Пола Хансена. МИД Швеции активно работает над его освобождением.

Об этом Анн Линде написала уTwitter.

"Глубоко обеспокоена арестом в Минске шведского журналиста Пола Хансена. Он должен быть немедленно освобожден. Шведский МИД активно работает над его освобождением. Журналистика - это не преступление", - отметила она.

Напомним, 27 августа в Минске задержали 20 журналистов, в том числе и иностранных.

В Министерстве внутренних дел Беларуси отрицают задержание 20 журналистов в Минске.

Правозащитники заявили о задержании более 150 человек в Минске.

Отметим, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

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