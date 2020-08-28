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Глава МЗС Швеції стурбована затриманням в Білорусі шведського журналіста

Стокгольм, П'ятниця 28 серпня 2020 02:19
Глава МЗС Швеції стурбована затриманням в Білорусі шведського журналіста
Автор: Надія Собенко

МЗС активно працює над його звільненням

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде стурбована затриманням в Мінську фотокореспондента газети Dagens Nyheter Пола Хансена. МЗС Швеції активно працює над його звільненням.

Про це Анн Лінде написала у Twitter.

"Глибоко стурбована арештом в Мінську шведського журналіста Пола Хансена. Він повинен бути негайно звільнений. Шведський МЗС активно працює над його звільненням. Журналістика - це не злочин", - зазначила вона.

Нагадаємо, 27 серпня в Мінську затримали 20 журналістів, у тому числі і закордонних.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують затримання 20 журналістів в Мінську.

Правозахисники заявили про затримання понад 150 осіб в Мінську.

Зазначимо, в Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко.

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