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Глава МИД Японии забрал из Польши 20 украинских беженцев

Новина українською →
Токио, Понедельник 04 апреля 2022 17:07
Глава МИД Японии забрал из Польши 20 украинских беженцев Фото: 20 украинских беженцев вывез из Польши глава МИД Японии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что 20 украинских беженцев будут сопровождать его на официальном правительственном самолете при возвращении из Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава МИД отметил, что решение было принято в рамках усилий правительства Японии по оказанию гуманитарной помощи украинцам.

По словам Хаяси, находящийся в Польше украинские беженцы - это те, кто изъявил желание поехать в Японию, но не смог справиться с этим самостоятельно. Министр добавил, что после прибытия в Японию им будет оказана дальнейшая поддержка.

Напомним, ране правительство Японии объявило о намерении доставить украинских беженцев к себе на правительственном самолете.

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