Глава МИД Японии забрал из Польши 20 украинских беженцев
Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что 20 украинских беженцев будут сопровождать его на официальном правительственном самолете при возвращении из Польши.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Глава МИД отметил, что решение было принято в рамках усилий правительства Японии по оказанию гуманитарной помощи украинцам.
По словам Хаяси, находящийся в Польше украинские беженцы - это те, кто изъявил желание поехать в Японию, но не смог справиться с этим самостоятельно. Министр добавил, что после прибытия в Японию им будет оказана дальнейшая поддержка.
Напомним, ране правительство Японии объявило о намерении доставить украинских беженцев к себе на правительственном самолете.
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