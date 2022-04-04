Глава МЗС Японії забрав з Польщі 20 українських біженців

Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі заявив, що 20 українських біженців будуть супроводжувати його на офіційному урядовому літаку при поверненні з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

За словами Хаясі, українські біженці, що знаходяться в Польщі, - це ті, хто виявив бажання поїхати до Японії, але не зміг впоратися з цим самостійно. Міністр додав, що після прибуття до Японії їм буде надана подальша підтримка.

Глава МЗС зазначив, що рішення було прийнято в рамках зусиль Уряду Японії з надання гуманітарної допомоги українцям.

Нагадаємо, рані уряд Японії оголосив про намір доставити українських біженців до себе на урядовому літаку.

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