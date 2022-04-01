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Япония намерена эвакуировать украинских беженцев из Польши

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Варшава, Пятница 01 апреля 2022 04:32
Япония намерена эвакуировать украинских беженцев из Польши Самолет правительства Японии (Фото: japantimes.com)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии намерено доставить украинских беженцев к себе на борту правительственного самолета. Этим же воздушным судном намерены вывезти из Польши японцев, которые эвакуировались из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Министр иностранных дел Ёсимасу Хаяси отправится в Польшу с официальным визитом в рамках усилий по оказанию гуманитарной помощи тем, кто бежал из Украины из-за российского вторжения. В рамках пятидневной поездки чиновник встретится с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и другими официальными лицами. И при возвращении из Польши в Японию правительственный самолет может взять на борт несколько десятков японцев и украинцев.

Со 2 марта, когда правительство Японии объявило о готовности принимать украинских беженцев, в страну прибыло более 320 человек. В среду ООН заявила, что более 4 миллионов беженцев покинули Украину с начала конфликта, из них более 2,3 миллиона ищут убежища в Польше.

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