UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава МИД Перу объявила об отставке из-за вакцинации вне очереди

Автор: Андрей Козловский

Министр иностранных дел Перу Элизабет Астете признала, что ввела первую дозу COVID-вакцины китайской компании Sinopharm до клинических испытаний и начала национальной программы иммунизации. Из-за этого она подала в отставку.

Об этом сообщает Reuters.

Популярные новости
Зеленский созывает СНБО. Часть заседания будет закрытой 12 февраля 2021
В Европарламенте назвали одну из самых успешных реформ в Украине 12 февраля 2021
Подозреваемый в растрате 17 млн грн Лахненко уже фигурировал в делах по госимуществу 12 февраля 2021
Путин заявил, что "не бросит Донбасс" 13 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Россия назвала два вопроса, от которых зависит урегулирование на Донбассе 11 февраля 2021
Минские соглашения выполнить невозможно, США могут помочь решить конфликт на Донбассе, - Ермак 13 февраля 2021
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука 11 февраля 2021
В РФ сообщили, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2" 14 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021

"Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке", - заявила министр.

В заявлении Астете говорится, что в декабре-январе она контактировала с официальными представителями, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты, это побудило ее сделать прививку.

В свою очередь президент страны Франсиско Сагасти в своем Twitter сообщил, что принял отставку министра.

"Сегодня вечером (14 февраля, - ред.) я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент.

Напомним, в Португалии могут ввести уголовную ответственность за внеочередную вакцинацию против коронавируса.

Кроме того, власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Перу
Читайте также
Президента Перу отстранили от должности
Прогноз погоды