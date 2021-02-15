Глава МИД Перу объявила об отставке из-за вакцинации вне очереди

"Я осознаю, какую серьезную ошибку совершила, и поэтому решила не принимать вторую дозу вакцины. По изложенным причинам я подала президенту заявление об отставке", - заявила министр.

В заявлении Астете говорится, что в декабре-январе она контактировала с официальными представителями, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты, это побудило ее сделать прививку.

В свою очередь президент страны Франсиско Сагасти в своем Twitter сообщил, что принял отставку министра.

"Сегодня вечером (14 февраля, - ред.) я получил заявление главы МИД Элизабет Астет об отставке, которое я принял", - написал президент.