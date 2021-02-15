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Глава МЗС Перу оголосила про відставку через позачергову вакцинацію

Автор: Андрій Козловський

Міністр закордонних справ Перу Елізабет Астете визнала, що ввела першу дозу COVID-вакцини китайської компанії Sinopharm до клінічних випробувань і початку національної програми імунізації. Через це вона подала у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

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"Я усвідомлюю, яку серйозну помилку зробила, і тому вирішила не приймати другу дозу вакцини. Через цю причину я подала президенту заяву про відставку", - заявила міністр.

У заяві Астете говориться, що в грудні-січні вона контактувала з офіційними представниками, тести на коронавірус яких дали позитивні результати, це спонукало її зробити щеплення.

Своєю чергою президент країни Франсиско Сагасти у своєму Twitter повідомив, що прийняв відставку міністра.

"Сьогодні (14 лютого, - ред.) я отримав заяву глави МЗС Елізабет Астет про відставку, яку я прийняв", - написав президент.

Нагадаємо, в Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за позачергову вакцинацію проти коронавірусу.

Крім того, влада Австрії вивчає можливі випадки, коли замість мешканців будинків престарілих від коронавірусу могли вакцинувати місцевих політиків і їх сім'ї. В одній з місцевих прокуратур заявили, що розслідують як мінімум один такий випадок.

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