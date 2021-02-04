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В Португалии предлагают наказывать за COVID-вакцинацию вне очереди

Лиссабон, Четверг 04 февраля 2021 16:35
В Португалии предлагают наказывать за COVID-вакцинацию вне очереди
Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

В Португалии могут ввести уголовную ответственность за внеочередную вакцинацию против коронавируса. Проект такой инициативы внесла Социал-демократическая партия PSD.

Об этом сообщает Publico.

Как сообщается, депутаты предлагают наказывать от штрафа до 3 лет лишения свободы как тех, кто вакцинирует людей вне очереди, так и тех, кто ищет такую возможность. Такая законодательная инициатива связана с рядом скандалов в стране о нарушении очереди на прививку - от родственников персонала учреждений до мэров городов.

Если в случае должностных лиц за внеочередную прививку можно было привлечь к ответственности по статье о злоупотреблении служебным положением и неправомерной выгоды, то ее нельзя было бы применить к некоторым другим категориям. Поэтому депутаты предложили определить вакцинацию вне очереди как отдельный подвид преступления.

Напомним, власти Австрии изучают возможные случаи, когда вместо жителей домов престарелых от коронавируса могли вакцинировать местных политиков и их семьи. В одной из местных прокуратур заявили, что расследуют как минимум один такой случай.

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