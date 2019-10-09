Глава МИД Нидерландов завтра посетит Украину

Фото: Стеф Блок (twitter.com/frontbenchernl)

В ходе визита Блок встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко

Завтра, 10 октября, министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок посетит с официальным рабочим визитом Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, в ходе визита Блок встретится с украинским коллегой Вадимом Пристайко.

"Среди основных тем переговоров - вопросы двустороннего сотрудничества, поддержки Нидерландами Украины в защите суверенитета и территориальной целостности и оказания практической помощи в проведении реформ. Будут также обсуждаться вопросы взаимодействия по важным темам международного характера", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что парламент Нидерландов принял решение о дополнительном расследовании по делу авиакатастрофы MH17 в Украине. Расследование будет касаться роли Украины в вопросе закрытия воздушного пространства на Донбассе в момент катастрофы.

Кроме того, в Нидерландах депутаты нижней палаты парламента потребовали от правительства страны подробнее расследовать роль Украины в авиакатастрофе рейса МН17.

Напомним, рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипаж. По итогам расследования Международной следственной группой, куда в том числе входили представители Нидерландов, в катастрофе подозреваются трое граждан России.