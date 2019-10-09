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Глава МЗС Нідерландів завтра відвідає Україну

Новини » Політика    09.10.2019 - 18:10
Глава МЗС Нідерландів завтра відвідає Україну
Фото: Стеф Блок (twitter.com/frontbenchernl)

В ході візиту Блок зустрінеться з українським колегою Вадимом Пристайко

Завтра, 10 жовтня, міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок відвідає з офіційним робочим візитом Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляється, в ході візиту Блок зустрінеться з українським колегою Вадимом Пристайко.

"Серед основних тем переговорів - питання двостороннього співробітництва, підтримки Нідерландами України у захисті суверенітету і територіальної цілісності та надання практичної допомоги у проведенні реформ. Будуть також обговорюватися питання взаємодії з важливих тем міжнародного характеру", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що парламент Нідерландів прийняв рішення про додаткове розслідування у справі авіакатастрофи MH17 в Україні. Розслідування стосуватиметься ролі України в питанні закриття повітряного простору на Донбасі в момент катастрофи.

Крім того, в Нідерландах депутати нижньої палати парламенту зажадали від уряду країни детальніше розслідувати роль України в авіакатастрофі рейсу МН17.

Нагадаємо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу. За підсумками розслідування Міжнародної слідчою групою, куди в тому числі входили представники Нідерландів, в катастрофі підозрюються троє громадян Росії.

Громадянка РФ попросила політичний притулок в Україні Нідерланди проведуть додаткове розслідування авіакатастрофи MH17
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