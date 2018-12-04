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Глава МЗС Литви закликав посилити санкції проти РФ через агресію в Азовському морі

Новини » Політика    04.12.2018 - 16:53
Глава МЗС Литви закликав посилити санкції проти РФ через агресію в Азовському морі
Фото: Лінас Лінкявічюс (flickr.com/nato)

Лінкявічюс зазначив, що Росія порушує міжнародне право

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що проти Росії треба запровадити санкції через агресію у Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Новое время

Лінкявічюс на полях саміту НАТО в Брюсселі зазначив, що досягти запровадження санкцій проти РФ буде складно.

“Якщо нескінченно не реагувати на те, що відбувається, то можна очікувати дії будь-де. Тому, що це також  випробування нашої гнучкості, наших зобов’язань. Те, що Росія робить у Азовському морі - неприйнятно, надаючи самій собі право контролювати море та блокувати його", - наголосив глава МЗС Литви. 

Також він зазначив, що дії Росії є порушенням міжнародного права і тому вони повинні мати наслідки. 

"Якщо наслідків не буде, це може повторитися в іншому місці”, - додав Лінкявічюс. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Велика Британія вважає необхідним посилити санкції проти Росії через захоплення українських кораблів у Керченській протоці. 

Раніше спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер вимагає відпустити затриманих Росією українських моряків та вважає, що Євросоюз та США мають запровадити нові санкції проти Москви

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