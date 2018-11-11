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Глава МЗС Литви закликав до санкцій проти організаторів "виборів" на Донбасі

Новини » Суспільство    11.11.2018 - 21:22
Фото: Лінас Лінкявічус (twitter.com/LinkeviciusL)
Фото: Лінас Лінкявічус (twitter.com/LinkeviciusL)

У Литві організацію "виборів" на окупованій території України назвали фарсом

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус назвав фарсом "вибори" ватажків на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей та закликав до санкцій проти організаторів голосування. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністра.

Зокрема, Лінкявічус написав, що Кремль намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, організовуючи "вибори" на Донбасі.

"У той час, як світ поминає жертв Першої світової війни, Кремль продовжує дестабілізувати східну Україну - незаконні "вибори" в так званих Донецькій і Луганській народних республіках на території України - ще одне порушення Мінського процесу і міжнародного законодавства. Санкції проти організаторів цього фарсу мають бути введені", - зазначив він.

Глава МЗС Литви закликав до санкцій проти організаторів &quot;виборів&quot; на Донбасі

Також у МЗС Литви наголосили, що засуджують незаконні "вибори" у так званих Донецькій і Луганській народних республіках на території України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко звернувся до світових країн з проханням відреагувати на "вибори" на Донбасі. За результами цих звернень було отримано відповіді про те, що жодна цивілізована країна  ніколи не визнає результатів цього псевдоголосування, які у неділю, 11 листопада організувала Росія.

Додамо, що Польща також різко засудила проведення так званих "виборів" на окупованій території Донбасу та закликала до  санкцій проти причетних до  організації голосування.

 

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